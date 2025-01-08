Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что принцип нерушимости границ распространяется на все страны, где бы они ни находились — на Востоке или на Западе. Об этом он написал в соцсети X.

«В переговорах с нашими европейскими партнерами ощущается беспокойство в связи с недавними заявлениями США. Ясно одно — мы должны держаться вместе», — заявил Шольц.

Шольц выступил с таким заявлением на следующий день после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что не исключает применение военного и экономического давления для контроля США над Гренландией и Панамским каналом.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью радиостанции France Inter заявил, что ЕС не может позволить другим странам, «кем бы они ни были», атаковать суверенные границы. По его мнению, США не будут проводить вторжение в Гренландию, но Европе, подчеркнул министр, «надо проснуться» и увидеть, что мир стал еще более небезопасным.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила сомнение, что США могут применить военные или экономические меры для того, чтобы получить контроль над Гренландией — автономной территорией Дании. «У меня не хватает воображения, чтобы представить, что мы дойдем до такого», — сказала премьер.

Дональд Трамп неоднократно высказывался о том, что Гренландия должна стать частью США. На пресс-конференции 7 января он заявил, что Дания должна отказаться от прав на Гренландию. Отвечая на вопрос, может ли заверить, что не будет использовать военное или экономическое давление для получения контроля над Панамским каналов и Гренландией, Трамп ответил: «Нет, я не могу гарантировать вам ни того, ни другого. Но я могу сказать одно: они нужны нам для экономической безопасности».

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