Бывшего информатора ФБР Смирнова приговорили к шести годам тюрьмы. Он признался, что солгал о взятке, переданной Байдену от компании из Украины

Суд Центрального округа штата Калифорния приговорил бывшего информатора ФБР Александра Смирнова к шести годам лишения свободы по делу о предоставлении ложных данных о том, что президент США Джо Байден и его сын Хантер получили по пять миллионов долларов от украинской энергетической компании Burisma.

Как сообщает Reuters, Смирнов признал себя виновным в предоставлении ложных данных, а также в уклонении от уплаты налогов на более чем два миллиона долларов.

По решению суда Смирнов также должен выплатить Службе внутренних доходов США более 675 тысяч долларов, сообщает Los Angeles Daily News.

Смирнов в декабре 2024 года заключил сделку со следствием. Он признался, что в 2020 году солгал ФБР о том, что знает о взятке, которую руководители украинской компании Burisma выплатили Джо Байдену и его сыну Хантеру за покровительство. Хантер Байден входил в совет директоров Burisma.

Прокуратура просила приговорить Смирнова к шести годам лишения свободы, защита настаивала на четырехлетнем сроке заключения.

Александр Смирнов — гражданин США и Израиля, он более десяти лет работал информатором ФБР. По версии обвинения, Смирнов пытался повлиять на исход выборов президента США в 2020 году, в которых участвовал Джо Байден, и ложно сообщил ФБР, что знает от руководителей Burisma о том, что они наняли Хантера Байдена, чтобы защититься «от всех проблем», используя его отца Джо Байдена. Смирнов также ложно заявил, что Джо и Хантер Байден получили по пять миллионов долларов в качестве взяток от Burisma.

ФБР пришло к выводу, что Смирнов выдумал эту историю, и рекомендовало не предпринимать никаких юридических действий против Байденов. Из-за заявлений Смирнова конгресс начал расследование об импичменте Джо Байдена.

В США Хантера Байдена признали виновным по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и незаконной покупке оружия. Незадолго до вынесения приговора, в начале декабря 2024 года, Джо Байден помиловал сына.

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