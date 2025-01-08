Власти Венесуэлы арестовали семерых иностранцев, которые, как утверждается, действовали в качестве наемников и планировали террористические акты, заявил президент страны Николас Мадуро в телеобращении.

Имена задержанных неизвестны. В их числе, как сообщается, двое американцев, двое колумбийцев и трое украинцев (в некоторых источниках — участников войны в Украине). Каких-либо доказательств их действий и планов в заявлении Мадуро не приводится.

«Они осуждены, и я уверен, что в первые же часы они дадут признательные показания. Они собирались совершить террористические действия против мира в Венесуэле», — заявил Мадуро (цитата по CNN Espanol).

Иностранцы были задержаны за несколько дней до инаугурации Мадуро — 10 января он должен принести присягу на свой третий срок.

В июле 2024 года в Венесуэле прошли президентские выборы. Соперником Мадуро, который находится у власти с 2013 года, стал кандидат от оппозиции, 74-летний бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутия. Национальный избирательный совет Венесуэлы отдал победу Мадуро. Оппозиция утверждала, что большинство избирателей поддержали Гонсалеса, о чем также говорили данные независимых опросов. В США и ЕС победу Мадуро на выборах не признали — избранным президентом западные страны также считают Гонсалеса.

В сентябре Гонсалес покинул страну и улетел в Испанию после того, как суд в Венесуэле выдал ордер на его арест. 6 января Эдмундо Гонсалес встретился в Вашингтоне с уходящим президентом США Джо Байденом. По его словам, на встрече обсуждались «различные аспекты двусторонних отношений». Гонсалес не уточнил, встретится ли он с избранным президентом Дональдом Трампом, но заверил, что отношения с новой администрацией будут «очень, очень тесными и также очень выгодными для Венесуэлы».