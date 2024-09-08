Бывший оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес покинул страну после выдачи ордера на его арест

Лидер оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес, противостоявший Николасу Мадуро на президентских выборах, покинул страну и улетел в Испанию. Об этом сообщили вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес и министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

По словам Альбареса, Гонсалес воспользовался самолетом военно-воздушных сил Испании. Он добавил, что правительство страны «привержено политическим правам и физической неприкосновенности всех венесуэльцев».

Дельси Родригес заявила, что Гонсалес, пробыв несколько дней в посольстве Испании в Каракасе, попросил у испанского правительства политического убежища. Она добавила, что по итогам переговоров двух правительств Каракас согласился обеспечить Гонсалесу безопасность при выезде из страны.

Адвокат Гонсалеса подтвердил AFP, что его подзащитный уехал в Испанию.

В июле 2024 года в Венесуэле прошли президентские выборы, на которых кандидатом от оппозиции стал 74-летний бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутия. Национальный избирательный совет Венесуэлы после закрытия участков объявил о победе Николаса Мадуро с результатом 51% голосов. Оппозиция со ссылкой на данные независимых опросов утверждала, что большинство избирателей поддержали Гонсалеса.

Спустя несколько дней Госдепартамент США признал Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле. В Госдепартаменте заявили, что обработка голосов избирателей и объявление результатов Национальным избирательным советом, который контролирует Николас Мадуро, «прошли с серьезными нарушениями, в результате чего были объявлены результаты, которые не отражают волю венесуэльского народа».

3 сентября стало известно, что суд в Венесеуэле по запросу прокуратуры выдал ордер на арест Эдмундо Гонсалеса. Его обвинили в «узурпации» власти, подделке документов, подстрекательстве к неповиновению закону и системном саботаже.

протесты после выборов в венесуэле

Массовые протесты в Венесуэле Николас Мадуро вновь объявил себя президентом, оппозиция заявляет о своей победе на выборах. В Каракасе и других городах акции переросли в столкновения с полицией

протесты после выборов в венесуэле

Массовые протесты в Венесуэле Николас Мадуро вновь объявил себя президентом, оппозиция заявляет о своей победе на выборах. В Каракасе и других городах акции переросли в столкновения с полицией