В 2024 году из России выдворили более 80 тысяч мигрантов — в два раза больше, чем в 2023-м
К декабрю 2024 года из России выдворили более 80 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушения миграционных правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федеральной службе судебных приставов.
По информации ТАСС, из Москвы и Подмосковья в 2024 году выдворили 23 тысячи мигрантов. Суды признали их виновными в нарушении правил въезда или пребывания в РФ (статья 18.8 КоАП). Данные по другим регионам в новости ТАСС не сообщаются.
Для сравнения агентство приводит данные о выдворении мигрантов за прошлые годы, не уточняя, откуда их получило. Так, за 2023 год из России выдворили более 44,2 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства, за 2022-й — 26,6 тысячи мигрантов.
По словам главного судебного пристава РФ Дмитрия Аристова, в 2017-2022 годах из России выдворили около 200 тысяч мигрантов за нарушения миграционного законодательства и законов о трудовой деятельности.
Российские власти после теракта «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года начали активно ужесточать миграционную политику. Среди прочего они ограничили получение российского ВНЖ в упрощенном порядке по браку, утвердили новый режим высылки и запретили принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.
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