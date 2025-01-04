Блинкен: США считают, что Китай отговаривал Россию от применения ядерного оружия

США были «очень обеспокоены» возможностью применения Россией ядерного оружия на фоне российско-украинской войны, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Financial Times.

По его словам, властям США казалось, что Владимир Путин, по меньшей мере, рассматривал вариант применения ядерного вооружения. «Даже если вероятность возросла с 5 до 15%, это очень серьезно», — сказал Блинкен, отвечая на вопрос, насколько серьезно в Вашингтоне воспринимали угрозы Путина.

При этом вопрос возможного применения ядерного оружия был одним из немногих, в которых Китай, вероятно, помог США, несмотря на то, что Пекин поддерживает Москву, заявил госсекретарь США.

По словам Блинкена, у Вашингтона «есть основания полагать», что власти КНР связались с российскими и предостерегли их от применения ядерного оружия. По мнению госсекретаря США, это могло произойти после того, как Вашингтон сообщил Пекину о планах Москвы разместить ядерное оружие в космосе.

«У нас есть основания полагать, что Китай связался с Россией и сказал: „Не делайте этого“», — заявил Блинкен.

Как отмечает Financial Times, президент США Джо Байден объяснял отказ предоставлять Украине определенные виды оружия, о которых просил Киев, риском эскалации российско-украинской войны.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Кремль не раз угрожал Украине и Западу возможным применением ядерного оружия.

В начале 2024 года в американских СМИ вышло несколько публикаций о том, что власти России в конце 2022-го обсуждали ядерный удар по Украине. В частности, об этом рассказал телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в США.

Так, по данным собеседников канала, после того как западные разведслужбы получили данные о готовящемся ударе, США контактировали с союзниками, предупреждали власти России и пытались заручиться помощью Китая и Индии, чтобы отговорить Москву от атаки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ говорил, что информация о том, что войска России планировали применить ядерное оружие против Украины в конце 2022 года, — «это сообщения из разряда рассуждалок», которые не нуждается в комментариях Кремля.

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