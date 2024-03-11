Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что войска России планировали применить ядерное оружие против Украины в конце 2022 года, не нуждается в комментариях Кремля.

«Эти сообщения из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах. Я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях», — сообщил Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать подобные сведения.

В последние дни в американских СМИ вышло несколько публикаций о том, что власти России в конце 2022 года обсуждали ядерный удар по Украине. Подробно об этом рассказал журналист телеканала CNN Джим Шутто, сославшийся на два высокопоставленных источника в США. По их данным, после того, как западные разведслужбы получили данные о готовящемся ударе, США контактировали с союзниками, делали предупреждения властям РФ и пытались заручиться помощью Китая и Индии, чтобы отговорить Россию от атаки. Газета The New York Times, в свою очередь, сообщила, что часть перехваченных сообщений касалась «болтовни» о ядерном ударе, а часть — подразделений, которые будут отвечать за перемещение или развертывание оружия.

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