The New York Times: США обратились к Индии и Китаю с просьбой отговорить Россию от размещения ядерного оружия в космосе

Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главами МИД Китая и Индии вероятность того, что Россия разместит ядерное оружие в космосе, а также призвал их повлиять на Москву, сообщает The New York Times (NYT).

По данным газеты, на встрече c Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром госсекретарь США отметил, что именно лидеры Китая и Индии Си Цзиньпин и Нарендра Моди должны отговорить Владимира Путина от шага, «который может обернуться катастрофой».

В частности, Блинкен отметил, что любой ядерный взрыв в космосе уничтожит не только американские спутники, но также китайские и индийские. Более того, применение такого оружия может вывести из строя глобальные системы связи, что приведет к сбоям в работе во всех сферах от служб экстренной помощи до мобильной связи, считают американские чиновники и аналитики. Помимо этого, обломки от взрыва затруднят навигацию или вообще сделают ее невозможной для всех спутников, пишет NYT.

Какой информацией Блинкен поделился с главами МИД, неясно. NYT отмечает, что некоторые представители разведки США выступали против того, чтобы власти делились с другими странами разведданными, однако другие призвали передать Индии и Китаю достаточно сведений, чтобы «убедить их в серьезности угрозы».

Как пишет NYT, о разработке нового оружия американская разведка узнала после нескольких секретных запусков спутников, осуществленных РФ в начале 2022 года. Один высокопоставленный чиновник в разведке сказал изданию, что Россия разрабатывает ядерное оружие космического базирования, потому что Путин уверен, что ни один из его противников, включая США, не станет вступать в прямую конфронтацию с Россией, если угроза нависнет над мировыми коммуникациями.

При этом американские чиновники считают, что Россия даже в случае размещения такого оружия вряд ли использует его. Однако они опасаются, что примеру РФ могут последовать другие страны, например, КНДР.

В середине февраля председатель комитета по делам разведки палаты представителей конгресса Майк Тернер опубликовал заявление, в котором предупредил о «серьезной угрозе национальной безопасности» и потребовал от президента США Джо Байдена рассекретить эту информацию. Источники телеканала ABC утверждали, что речь про планы РФ по размещению ядерного оружия в космосе.

Позднее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие. На брифинге для журналистов он подчеркнул, что оружие находится на стадии разработки и пока не представляет непосредственной угрозы. Также Кирби сообщил, что США начали прямое дипломатическое взаимодействие с Россией и другими странами по поводу этого оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о разработке нового оружия «уловкой» Вашингтона, призванной убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине. Он также заявил, что Вашингтон не выходил на связь с Москвой.