Axios: глава Apple Тим Кук пожертвует миллион долларов на инаугурацию Трампа

Генеральный директор Apple Тим Кук лично пожертвует один миллион долларов в избранного президента США Дональда Трампа, сообщили источники Axios.

«Кук, гордый уроженец Алабамы, считает инаугурацию великой американской традицией и жертвует на нее в духе единства», — заявили собеседники издания. Axios отмечает, что от Apple пожертвований не ожидается.

Ранее о пожертвовании в инаугурационный фонд Трампа объявили компании Meta и Amazon, основатель и глава компании OpenAI Сэм Альтман и другие крупные компании и бизнесмены.

Генеральный директор Apple Тим Кук потратил годы на выстраивание личных отношений с Дональдом Трампом, писала газета The Wall Street Journal.

По данным Axios, Кук множество раз встречался с Трампом во время его первого президентского срока, а также ужинал с ним в декабре 2024 года в резиденции политика в Мар-а-Лаго во Флориде.

Компания Apple — крупнейший налогоплательщик в США и мире, напоминает Axios.