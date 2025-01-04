Axios: глава Apple Тим Кук пожертвует миллион долларов на инаугурацию Трампа
Генеральный директор Apple Тим Кук лично пожертвует один миллион долларов в инаугурационный фонд избранного президента США Дональда Трампа, сообщили источники Axios.
«Кук, гордый уроженец Алабамы, считает инаугурацию великой американской традицией и жертвует на нее в духе единства», — заявили собеседники издания. Axios отмечает, что от Apple пожертвований не ожидается.
Ранее о пожертвовании в инаугурационный фонд Трампа объявили компании Meta и Amazon, основатель и глава компании OpenAI Сэм Альтман и другие крупные компании и бизнесмены.
Генеральный директор Apple Тим Кук потратил годы на выстраивание личных отношений с Дональдом Трампом, писала газета The Wall Street Journal.
По данным Axios, Кук множество раз встречался с Трампом во время его первого президентского срока, а также ужинал с ним в декабре 2024 года в резиденции политика в Мар-а-Лаго во Флориде.
Компания Apple — крупнейший налогоплательщик в США и мире, напоминает Axios.
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