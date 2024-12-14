Основатель и глава компании OpenAI Сэм Альтман объявил о пожертвовании в размере одного миллиона долларов в избранного президента США Дональда Трампа, пишут Fox News и The New York Times.

«Президент Трамп поведет нашу страну в эпоху искусственного интеллекта, и я готов поддержать его усилия, чтобы Америка оставалась впереди», — говорится в заявлении Альтмана, полученном журналистами.

По данным Fox News, Альтман планирует сделать пожертвование в личном качестве, а не от компании OpenAI.

NYT отмечает, что недавно Альтман и OpenAI наняли несколько руководителей, которые ранее работали в администрациях демократов — это Крис Лихейн, работавший юристом в Белом доме при Билле Клинтоне, Аарон Чаттерджи, занимавший должности в администрациях Барака Обамы и Джо Байдена.

Ранее о пожертвовании в инаугурационный фонд Трампа объявили также компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, и компания Amazon, основанная Джеффом Безосом. Обе компании заявили, что пожертвуют по одному миллиону долларов. Meta сообщила о планах сделать пожертвование после того, как ее глава Марк Цукерберг в ноябре был приглашен на ужин в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Безос, по данным источников, должен встретиться с Трампом в его резиденции на следующей неделе, а Amazon собирается транслировать на своем стриминговом сервисе Prime Video инаугурацию Трампа, которая запланирована на 20 января 2025 года.

Во время своего первого срока Дональд Трамп открыто враждовал с Безосом и главами других крупных технологических компаний. В частности, он упрекал газету The Washington Post, которой владеет Безос, в предвзятом освещении политики своей администрации, а Facebook банил Трампа после штурма Капитолия 6 января 2021 года (потом аккаунты были восстановлены, но с определенными ограничениями).

кто такой сэм альтман

Сэм Альтман вернулся в OpenAI. Журналисты считают, что за его увольнением стоял соучредитель компании, ученый Илья Суцкевер Он полагает, что стремительное развитие ИИ может угрожать человечеству

кто такой сэм альтман

Сэм Альтман вернулся в OpenAI. Журналисты считают, что за его увольнением стоял соучредитель компании, ученый Илья Суцкевер Он полагает, что стремительное развитие ИИ может угрожать человечеству