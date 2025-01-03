Спортивного комментатора Рамазана Рабаданова, задержанного по делу о незаконном хранении оружия, отпустили из СИЗО под домашний арест

Глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что спортивного комментатора Рамазана Рабаданова, арестованного по обвинению в незаконном хранении оружия, отпустили из СИЗО.

Заседание, на котором суд рассматривал продление ареста, как утверждает Хадулаев, прошло в Кировском районном суде Махачкалы 3 января (на сайте суда этой информации нет). В итоге, по словам Хадулаева, судья изменил Рабаданову меру пресечения на домашний арест.

Рабаданова задержали вечером 6 ноября 2024 года — перед тем, как он собирался на суд к обвиняемым в погроме в аэропорту Махачкалы. По словам Хадулаева, который сообщил о задержании, Рабаданов рассказал семье, что к нему «подошли люди и засунули ему в куртку гранату». 8 ноября суд арестовал Рабаданова по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК).

В конце ноября Верховный суд Дагестана утвердил арест Рабаданова. На заседании он сказал, что «был бесполезен для Дагестана», отказался от поддержки и пообещал удалиться из всех соцсетей, а также извинился перед силовиками, писало издание «Черновик». На этом же заседании адвокат говорил, что Рабаданов рассказал ему о давлении, а также о применении физической силы и угроз. По словам комментатора, ему угрожали пистолетом, чтобы он сказал пароль от телефона. Кроме того, по словам защитника, у Рабаданова были отбиты почки, под глазом был синяк, шатались зубы, а на руке были порезы.

Рамазан Рабаданов известен с середины 1990-х годов — он озвучивал голливудские фильмы, документальные картины о дикой природе и комментировал вольную борьбу. Также он был автором юмористической озвучки матча сборных России и Нидерландов на Евро-2008, в котором россияне победили со счетом 3:1.