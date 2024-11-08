Комментатора Рамазана Рабаданова арестовали по обвинению в хранении боеприпасов. Его задержали, когда он собирался на суд к обвиняемым в погроме в аэропорту Махачкалы

Ленинский районный суд Махачкалы арестовал блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова по делу о незаконном хранении оружия и боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК), сообщает издание «Черновик».

Следствие утверждает, что при задержании Рабаданова 6 ноября у него в кармане куртки нашли боевую гранату.

О задержании блогера ранее сообщил зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев. Он предположил, что задержание Рабаданова было связано с тем, что комментатор собирался поехать на суды по в аэропорту Махачкалы. Блогер в соцсетях защищал права задержанных по этому делу.

Рабаданов, по данным Хадулаева, передал своей семье, что гранату ему подкинули. Родственники блогера также сообщили «Черновику», что комментатору поступали угрозы со стороны правоохранительных органов по поводу его прямых эфиров в поддержку задержанных по делу о погроме в аэропорту Махачкалы.

На суде блогер просил не отправлять его в следственный изолятор, объяснив, что по состоянию здоровья не может находиться под стражей. Свое дело он назвал «надуманным».

Сын Рабаданова, как утверждает Хадулаев, участвует в российско-украинской войне. После задержания отца он записал видеообращение к Владимиру Путину с просьбой «разобраться в ситуации» и «не допустить произвола и беспредела». «Если отец виноват, накажите его, Конституцию никто не отменял. А вот эти методы из 90-х, по беспределу — такого быть не должно», — сказал военный.

Рамазан Рабаданов с середины 1990-х годов озвучивал голливудские фильмы, документальные картины о дикой природе и комментировал вольную борьбу. Он известен как автор юмористической озвучки матча сборных России и Нидерландов на Евро-2008, в котором россияне победили со счетом 3:1.

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