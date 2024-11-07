В Дагестане задержали спортивного комментатора Рамазана Рабаданова. Он собирался на суд к обвиняемым в погроме в аэропорту Махачкалы

В Махачкале задержали спортивного комментатора Рамазана Рабаданова, сообщил зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

По словам Хадулаева, Рабаданов был задержан накануне вечером. Сам он рассказал семье, что к нему «подошли люди и засунули ему в куртку гранату». Хадулаев пишет, что Рабаданов находится в махачкалинском изоляторе временного содержания. «Предполагаю, что это связано с тем, что он собирался выезжать для наблюдения на судебные процессы по аэропортовскому делу в Ставропольский и Краснодарский край», — написал Хадулаев.

Под «аэропортовским делом» имеются в виду суды по поводу беспорядков в аэропорту Махачкалы, произошедших в конце октября 2023 года. Издание «7×7» отмечает, что Рабаданов в соцсетях защищал права задержанных по этому делу.

В последнем посте во «ВКонтакте» от 9 октября Рабаданов, обращаясь к адвокатам и родственникам обвиняемых, пишет, что планирует рассказать в эфире, «как снять со своих подопечных обвинение по тяжким статьям» — об угрозе полицейским и о нарушении правил безопасности на транспорте. Также Рабаданов разговаривал в эфире с московским адвокатом об этом деле.

Рамазан Рабаданов еще с середины 1990-х годов озвучивал голливудские фильмы, документальные картины о дикой природе и комментировал вольную борьбу. Также он известен как автор юмористической озвучки матча сборных России и Нидерландов на Евро-2008, в котором россияне победили со счетом 3:1. Рабаданов работает в дагестанской студии «Утро-2».

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября 2023 года, когда сотни дагестанцев окружили прилетевший из Тель-Авива самолет в поисках «беженцев из Израиля». 23 полицейских были ранены, а десятки участников погромов — задержаны. «Медиазона» уточняет, что обвинения предъявлены как минимум 136 человекам. Суды над ними перенесли из Дагестана на Кубань и в Ставропольский край. В августе 2024 года суд приговорил пятерых фигурантов дела к срокам до девяти лет лишения свободы.

погромы в аэропорту махачкалы

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Что стало известно к утру Задержаны 60 человек, пострадали девять полицейских, глава Дагестана обвинил в произошедшем «врагов и бандеровцев»

погромы в аэропорту махачкалы

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Что стало известно к утру Задержаны 60 человек, пострадали девять полицейских, глава Дагестана обвинил в произошедшем «врагов и бандеровцев»