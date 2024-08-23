Суд назначил сроки до девяти лет колонии пятерым фигурантам дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Армавирский городской суд приговорил к срокам до девяти лет лишения свободы пятерых фигурантов дела о массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.
Трое подсудимых — Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов и Салик Рамазанов — получили по шесть лет и четыре месяца колонии общего режима. Магомеду Омарасхабову назначили шесть с половиной лет, а Рабадану Раджабову — девять лет лишения свободы.
Суд признал всех фигурантов виновными в участии в беспорядках (часть 2 статьи 212 УК), Раджабову также дополнительно вменили применение насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК).
Подсудимые своей вины не признали, однако «она была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств», заявили в суде.
Это первый приговор участникам погрома в аэропорту Махачкалы, отмечает «Медиазона».
Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года. Тогда несколько сотен жителей Дагестана ворвались на территорию аэропорта, чтобы встретить рейс из Тель-Авива и отыскать «беженцев из Израиля». В ходе погромов получили ранения 23 сотрудника полиции. Десятки участников погромов были задержаны. Организацию беспорядков следствие возложило на телеграм-канал «Утро Дагестана», который якобы администрируется с территории Украины «предателями и бандеровцами» и был запущен бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.