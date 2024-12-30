Суд в Минске заочно приговорил комика Славу Комиссаренко к шести годам колонии по делу об оскорблении Лукашенко

Минский городской суд заочно приговорил комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает «Белта».

Комиссаренко признали виновным в разжигании расовой, национальной, религиозной розни (часть 1 статьи 130 УК), клевете в отношении Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК) и оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).

Дело Комисаренко рассматривалось в порядке .

Следственный комитет Беларуси в августе 2024 года сообщил, что начал специальное производство по делу в отношении Комиссаренко. Первые сообщения о том, что в отношении Славы Комиссаренко возбудили уголовное дело о клевете в отношении Александра Лукашенко, появились в феврале 2022 года. Тогда об этом сообщали российские провластные телеграм-каналы и пропагандисты.

Слава Комиссаренко — один из самых известных белорусских стендаперов. До января 2022 года он жил в России и приезжал в Беларусь с концертами. После протестов в Беларуси в 2020 году комик неоднократно высказывался против насилия, которое силовики применяли к участникам акций, и говорил о фальсификации результатов президентских выборов, а также пародировал Александра Лукашенко, называя его «чык-чырыком». В январе 2021 после шуток комика о Лукашенко власти Минска отозвали выданные разрешения на проведение концертов Комиссаренко.

В январе 2022 года во время выступления в Киеве Комиссаренко рассказал, что КГБ Беларуси объявил его в розыск. По словам Комиссаренко, человек, связанный с белорусскими протестами, написал ему и предупредил, что комика «собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь». Тогда комик сообщил, что уехал из России.