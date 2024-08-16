Власти Беларуси решили заочно судить Славу Комиссаренко. Комика обвиняют в оскорблении Лукашенко

Следственный комитет Беларуси сообщил, что начал специальное производство по делу в отношении белорусского стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, находящегося за рубежом, сообщает ТАСС 16 августа.

По данным СК, Комиссаренко обвиняют в оскорблении и клевете в отношении Александра Лукашенко, а также в разжигании социальной вражды.

Первые сообщения о том, что в отношении Славы Комиссаренко возбудили уголовное дело о клевете в отношении Александра Лукашенко, появились в феврале 2022 года. Тогда об этом сообщали российские провластные телеграм-каналы и пропагандисты.

«Специальным производством» в белорусском законодательстве называют производство в отношении обвиняемых, находящихся за пределами страны. Такое понятие в законодательстве появилось в июле 2022 года.

Слава Комиссаренко — один из самых известных белорусских стендаперов. Последние несколько лет он жил в России и приезжал в Беларусь с концертами.

После протестов в Беларуси в 2020 году комик неоднократно высказывался против насилия, которое сотрудники силовых структур применяли к участникам акций, и говорил о фальсификации результатов президентских выборов, а также пародировал Александра Лукашенко, называя его «чык-чырыком». В январе 2021 после шуток стендапера о Лукашенко власти Минска отозвали выданные разрешения на проведение концертов Комиссаренко. В январе 2022 года комик сообщил, что уехал из России из-за преследования белорусского КГБ.

Внимание. В видеозаписи есть мат.

Слава Комиссаренко «Новое про Чык-Чырыка» 2021 Слава Комиссаренко