Власти Минска отменили концерты стендапера Славы Комиссаренко после его шуток о Лукашенко

Власти Минска отозвали ранее выданные разрешения на проведение концертов стендап-комика Славы Комиссаренко. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на компанию, которая занималась организацией выступлений.

Выступления Комиссаренко должны были пройти в апреле 2021 года. Отмену организаторы прямо связали с публичной критикой комиком президента Александра Лукашенко.

Конечно, все понимают, что это произошло после участия Славы в шоу «Что было дальше?» и всех публичных высказываний по поводу власти и ситуации в стране.

В управлении культуры Мингорисполкома, сообщили организаторы, по поводу аннулирования дают «странные комментарии» и «каждый раз ссылаются на новые причины».

Слава Комиссаренко неоднократно высказывался против насилия, которое силовики применяли к участникам акций протеста в Белоруссии и говорил о фальсификации результатов президентских выборов.

В ноябре 2020 года в программе «Что было дальше?» Комиссаренко назвал Лукашенко «чык-чырыком» и высмеял его появление на публике с автоматом.

Комиссаренко — один из самых известных белорусских стендаперов. В последние несколько лет он живет в России и в Белоруссию приезжает с концертами один-два раза в год.

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