Комик Слава Комиссаренко объявил, что уехал из России из-за преследования белорусского КГБ

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Белорусский комик Слава Комиссаренко рассказал во время своего выступления в Киеве, что Комитет государственной безопасности Беларуси объявил его в розыск. Запись выступления опубликована на ютьюб-канале стендапера.

«Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявило в розыск белорусское КГБ. <…> Вы думаете, наверное, за что? За шутки! Да, в обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси — приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один», — заявил стендапер.

По словам Комиссаренко, человек, связанный с белорусскими протестами, написал ему и предупредил, что комика «собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь». Стендапер поинтересовался, неужели похитителей не остановит тот факт, что у него уже есть российский паспорт. В ответ источник предположил, что они, скорее всего, еще не знают об этом, а лишь посмотрели интервью комика Юрию Дудю, где он говорил, что еще не получил российское гражданство.

В соцсетях Комиссаренко заявил, что сотрудники КГБ звонили и писали ему СМС-сообщения. Он добавил, что уехал из России. Судя по всему, сейчас Комиссаренко находится в Киеве, где у него запланировано выступление.

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Слава Комиссаренко — один из самых известных белорусских стендаперов. Последние несколько лет он жил в России и приезжал в Беларусь с концертами.

После протестов в Беларуси в 2020 году комик неоднократно высказывался против насилия, которое силовики применяли к участникам акций, и говорил о фальсификации результатов президентских выборов, а также пародировал Александра Лукашенко, называя его «чык-чырыком».

В январе 2021 после шуток стендапера о Лукашенко власти Минска отозвали выданные разрешения на проведение концертов Комиссаренко.

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