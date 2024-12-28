Премьер Словакии пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине из-за отмены транзита российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо записал видеообращение, в котором рассказал о возможных ответных мерах в отношении Украины за отказ от транзита российского газа. Его слова приводит издание Pravda.

По его словам, после 1 января 2025 года, когда транзит российского газа через Украину в Европу будет прекращен, правительство Словакии «оценит ситуацию и возможные ответные меры». Фицо допустил, что Словакия прекратит поставки электроэнергии, «в которой Украина остро нуждается».

Фицо назвал прекращение транзита газа «чрезвычайно дорогостоящим жестом», за который заплатит весь Евросоюз.

«Европейский союз заплатит еще около 120 миллиардов евро в связи с повышением цен на газ и электроэнергию в 2025 и 2026 годах. Конкурентоспособность снова упадет. Словакия потеряет около полумиллиарда евро на транзитных сборах, Украина — почти миллиард евро, а Россия, вероятно, потеряет всего лишь 2,5 миллиарда евро. Мы снова победили русских, не так ли?» — заявил премьер Словакии.

Словакия также столкнется с ростом цен на газ. Фицо заявил, что Словакия окажется в конце цепочки поставок, если они будут осуществляться по альтернативным маршрутам. Он считает, что от снижения зависимости ЕС от российского газа больше всех выиграют США.

«Кого волнует Словакия, господин Зеленский, да? Но когда вам что-то нужно, чтобы вы не замерзли зимой, вы громко кричите», — добавил Фицо.

22 декабря Роберт Фицо приезжал в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча прошла в формате один на один. Позже премьер заявил, что его встреча с Путиным стала «ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в четверг [19 декабря] на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию». Позже Зеленский заявил, что Украина предложила Словакии компенсацию потерь из-за отмены транзита российского газа и поставки любого другого газа, но не российского, но Фицо отказался от этого. Президент Украины предположил, что «теневые договоренности» Фицо с Путиным — «это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман». «Мы боремся ради жизни, Фицо борется ради денег, причем вряд ли ради денег для Словакии», — сказал Зеленский.

В Киеве неоднократно говорили, что прекратят транзит российских газа и нефти в Европу с 1 января 2025 года из-за войны. При этом власти Украины заявляли о готовности осуществлять транзит газа из других стран, если он будет не из России.

После визита в Москву Фицо заявил, что Путин подтвердил готовность России продолжать поставки газа на Запад и в Словакию.

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