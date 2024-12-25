Следственный комитет РФ завел уголовное дело после крушения самолета в Казахстане. На его борту были россияне

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК) по факту крушения в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines, среди пассажиров которого были российские граждане, сообщила пресс-служба ведомства.

Самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря в Актау на западе Казахстана. На борту находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа.

Оперштаб на месте крушения сообщил, что на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шестеро граждан Казахстана и трое граждан Кыргызстана.

Причиной авиакатастрофы, как сообщалось, стало столкновение со стаей птиц и взрыв кислородного баллона.

На месте крушения обнаружены тела четырех человек, сообщили местные власти. Еще 29 человек выжили, в том числе двое детей. Их госпитализировали. Среди выживших - 10 россиян, 14 граждан Азербайджана, два гражданина Кыргызстана. Гражданство еще троих не установлено.

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Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане На борту находились 69 человек, выжили более 20

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Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане На борту находились 69 человек, выжили более 20