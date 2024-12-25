Опубликован список пассажиров самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося в Казахстане
Авиакомпания Azerbaijan Airlines опубликовала в телеграм-канале список людей, находившихся на борту самолета Embraer 190, разбившегося в Казахстане. В сообщении AZAL упомянуты имена 62 пассажиров и пяти членов экипажа.
Список пассажиров
1. Агаев Рамин
2. Ахмедов Рашад
3. Алимирзаева Хадиджа
4. Алимирзоев Али
5. Алиев Замин Идрис
6. Анкбазова Малейка
7. Арсбаева Джейран
8. Арсбаева Мадина
9. Асанов Ринат
10. Ацаева Зайра
11. Бабаев Анар
12. Байрамова Лейла
13. Байрамзаде Айхан
14. Бислиева Джамиля
15. Девришов Самир
16. Девришов Тофик
17. Джунышалиев Эрлан
18. Эдиев Увайс
19. Эганов Мухаммедали
20. Евстигнеева Кристина
21. Филиев Рамазан
22. Гадиров Гейдар
23. Гистаров Ибрагим
24. Гистаров Рашид
25. Гогамова Моминат
26. Гурбахов Хамзат
27. Яндаров Арби
28. Ибрагимов Рамин
29. Игидова Нармин
30. Исмаилов Исмаил
31. Исмаилов Хабиб
32. Джафаров Тогрул
33. Джалилов Низами
34. Джараев Ариф
35. Джараев Хаджибрахим
36. Джараев Магир
37. Джеров Хызри
38. Джерова Салихат
39. Джумакулов Бауржан
40. Джутаева Салима
41. Халаева Хафисат
42. Костиев Ибрахимхан
43. Махсудова Галина
44. Мамедов Заур
45. Мехдиев Ядыгар
46. Мустафаев Фаиг
47. Омарова Лейла
48. Осмонов Тилек
49. Папахов Мухаммед
50. Рахимов Субхонкул
51. Садыгов Гошгар
52. Саидуллаев Зинатул
53. Шабанова Вафа
54. Шаймерданова Гаук
55. Сираджов Нуруллах
56. Сираджова Муслимат
57. Тулешинов Сандибек
58. Тутунчиев Махмуд
59. Убаев Арби
60. Езнаева Рана
61. Джамалулла Медин
62. Джумагат Эльдар
AZAL
Список членов экипажа
1. Кшнякин Игорь
2. Кальянинов Александр
3. Алиева Хокума
4. Асадов Зульфугар
5. Рагимли Айдан
Ранее телеграм-канал Shot опубликовал список россиян, которые находились на борту самолета разбившегося в Казахстане.
Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря в Актау на западе Казахстана. На борту упавшего самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В самолете летели 37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, шесть граждан Казахстана и три гражданина Кыргызстана. По словам очевидцев, первоначально самолет столкнулся с птицей, затем на борту произошел взрыв кислородного баллона. По данным МЧС Казахстана, при крушении выжили не менее 28 человек. По информации Shot, среди выживших — 34-летняя жительница Владивостока Кристина Евстигнеева.
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