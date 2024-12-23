Владелец «Главпродукта» пожаловался в администрацию президента РФ на незаконную смену собственника. В октябре компанию национализировали по указу Путина

Американская корпорация Universal Beverage Company, владеющая крупным производителем консервов под брендом «Главпродукт», обратилась в администрацию президента РФ с жалобой на незаконную смену собственника своих активов. С копией письма за подписью основателя Universal Beverage Company Леонида Смирнова ознакомилось РБК.

Владимир Путин 15 октября подписал указ о передаче российских активов Universal Beverage Company под временное управление Росимущества. Среди прочего в госуправление были переданы акции АО «Главпродукт», АО «Верховский молочно-консервный завод», АО «Орелпродукт», ООО «Балтийский консервный завод», ООО «Объединенные консервные заводы», ООО «Промсельхозинвест». Причины такого решения власти не поясняли.

В беседе с РБК Смирнов рассказал, что его компания узнала о введении временного управления из прессы и никаких объяснений от российских властей не получала. По словам владельца Universal Beverage Company, компания не собиралась уходить с российского рынка или продавать свой бизнес, не снижала объемов производства и не закрыла заводы. «Мы ориентировались на слова президента Владимира Путина — если вы не уходите, мы вас будем принимать как своих. У нас продолжались инвестиции, работа, развитие. Заказы, которые нам поступали, мы всегда выполняли», — заявил Смирнов.

В письме в администрацию президента Смирнов сообщил, что у компаний группы «Главпродукт» начали меняться собственники (ими указано Росимущество), хотя указ Путина этого не предполагает. Временный управляющий не становится собственником и не может распоряжаться переданным ему в управление имуществом, настаивают в компании. «Речь идет о передаче ключевых активов, что совершенно не соответствует указу президента страны», — заявил Смирнов.

По его словам, сейчас компания рассматривает различные возможности защиты права собственности, в том числе обращения в суды в России и США.

Указ, позволяющий передавать во временное управление Росимущества (а фактически национализировать) активы зарубежных компаний в России, был подписан в апреле 2023 года. Одним из первых был национализирован финский концерн Fortum, затем французский производитель молочных продуктов Danone и датская пивоваренная компания Carlsberg. Вскоре по этой же схеме была национализирована компания «Рольф» — один из крупнейших автодилеров в России. Это стало первым случаем, когда схема, разработанная для национализации активов «недружественных» стран, была применена в отношении компании, созданной российским бизнесменом.

Российские власти при этом неоднократно подчеркивали, что не считают передачу во временное управление Росимущества национализацией, поскольку формально собственник остается прежним, но распоряжаться своим активом он уже не может. Как временный управляющий, формально это не может делать и Росимущество — причем отменить его полномочия можно только новым указом президента.

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