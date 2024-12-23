В Омске сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру родителей сооснователя «Омского гражданского объединения» Даниила Чебыкина, сообщил активист изданию «7×7».

По его словам, представители силовых структур пришли к родителям около семи утра (4:00 мск) 23 декабря, предъявили постановление и «переворошили всю квартиру». Родителям Чебыкина задавали вопросы о его деятельности и местонахождении, их телефоны досмотрели, но ничего не изъяли. Близкие Чебыкина «немного в шоке и в недоумении, что силовикам нужно от них», рассказал он.

Чебыкин не живет в квартире родителей около семи лет. Ему неизвестно, какое ведомство инициировало обыск и по какой причине. Активист заказывал справку о наличии судимости в ноябре, в ней не было информации об уголовном деле. Он связал преследование с тем, что «Омское гражданское объединение» в России объявили «экстремистским».

«Аннулировали паспорт, внесли во все возможные списки, а теперь что? Все мало? Теперь просто кошмарят близких, которые не имеют ни малейшего отношения к моей работе», — прокомментировал обыск Чебыкин.

Проект «Омское гражданское объединение», который освещал политические преследования в Омской области, также объявлен в России «иностранным агентом». Его сооснователей Даниила Чебыкина, Ричарда Кинга и Николая Родькина штрафовали за неисполнение обязанностей «иноагентов». В октябре 2024 года создатели решили закрыть проект.

Кинг и Чебыкин в июле 2024-го сообщили, что МВД России аннулировало действие их внутренних паспортов. Оба активиста уехали из России после начала полномасштабной российско-украинской войны. По их словам, МВД решило аннулировать их документы вскоре после того, как они обратились в российское посольство, чтобы заменить заграничные паспорта.

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За что могут аннулировать паспорт РФ и чем это грозит

Вижу новости, что уехавшим из страны россиянам аннулируют внутренние паспорта. Как проверить, не признали ли недействительным и мой документ? За что вообще могут его аннулировать? И чем это грозит?