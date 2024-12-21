Абхазия попросила у России гуманитарные поставки электроэнергии

Исполняющий обязанности президента частично признанной республики Абхазия Бадра Гунба заявил, что обратился к властям России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии, сообщает «Апсныпресс».

Гунба заявил, что ноябрьский политический кризис привел к тяжелым последствиям, среди которых он назвал коллапс энергетической системы и ухудшение отношений с Россией.

«Отключение света по 9-11 часов в сутки — приговор системе здравоохранения и образования. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье наших детей, пожилых людей, социально незащищенных слоев населения. Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой», — говорится в заявлении.

И.о. президента призвал политические силы в Абхазии преодолеть разобщенность. «И, что принципиально важно, не наносить вреда отношениям с союзниками Абхазии. Их у нас немного. А главный — Российская Федерация», — сказал Гунба.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, будет ли ответ Москвы на просьбу Абхазии заявил: «Когда попросит, будет [ответ], конечно. Абхазия — родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности и процветания и счастья. Естественно, вместе с нами».

В Абхазии с ноября по апрель почти ежегодно наблюдается дефицит электроэнергии, отмечает РБК. Ключевой источник электричества в республике — Ингурская гидроэлектростанция (ГЭС), где выработка электричества сократилась из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище. Кроме того, Абхазия получает энергоснабжение за счет перетока из России.

11 декабря Ингурская ГЭС остановила работу, в Абхазии начались масштабные перебои с электричеством. Абхазия могла бы импортировать электроэнергию из России, но средства на дополнительный переток не были заложены в бюджет 2024 года. Еще в октябре республика запросила у России бесплатные поставки электроэнергии в 2025 году, но ответа не получила.

Отношения России и Абхазии ухудшились после того, как власти республики под давлением протестующих отказались от ратификации инвестиционного соглашения с Москвой. 6 декабря абхазские власти заявили о почти полной остановке финансирования со стороны России.