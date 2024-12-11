Абхазия осталась без электричества из-за остановки Ингурской ГЭС

На всей территории частично признанной республики Абхазия пропало электричество из-за остановки Ингурской ГЭС, пишет ТАСС.

Как сообщила компания «Черноморэнерго», единственная станция, питающая Абхазию, прекратила работу 11 декабря из-за критически низкого уровня воды в Джварском водохранилище.

Ограничения на подачу электричества в Абхазии действуют с начала ноября. Основное энергоснабжение республика получает за счет перетока из России, а также от Ингурской ГЭС. С 9 декабря в Абхазии ввели новый график отключений, согласно которому электричество подают дважды в дневное время суток на два часа 20 минут. В ночное время ограничения отсутствуют.

В Абхазии на неделю приостановлены занятия в школах и детских садах. Также власти призвали провайдеров отключить интернет по всей республике в ночное время для борьбы с незаконным майнингом криптовалют, который усугубляет энергокризис.

3 декабря парламент Абхазии проголосовал против инвестиционного соглашения с Россией, из-за которого в республике прошли оппозиционные протесты. 6 декабря абхазские власти заявили о почти полной остановке финансирования со стороны России. Из-за этого Абхазия не может найти деньги в том числе на оплату перетока электроэнергии из России. По данным министерства энергетики Абхазии, услуги коммерческого перетока из России были оплачены только до 10 декабря.