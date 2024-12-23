Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию

Гуманитарные поставки электроэнергии начались из России в Абхазию, сообщили ТАСС в министерстве энергетики и транспорта частично признанной республики.

В пресс-службе «Черноморэнерго» рассказали, что начал действовать прежний график подачи электроэнергии, введенный с 1 ноября, с четырехчасовыми ограничениями — по два часа в дневное и ночное время.

В последние дни, как заявляли власти республики, отключения света продолжались по 9-11 часов в сутки.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба 21 декабря попросил Россию о гуманитарной поставке в республику электроэнергии, дефицит которой наблюдается с 1 ноября. Он говорил, что без помощи Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой.

Отношения России и Абхазии ухудшились после того, как власти республики в начале декабря отказались от ратификации инвестиционного соглашения с Москвой, из-за которого в Абхазии прошли протесты оппозиции. Вскоре абхазские власти заявили о почти полной остановке финансирования со стороны РФ.

Из-за этого Абхазия не могла найти деньги в том числе на оплату из России. Средства на дополнительный переток не заложили в бюджет республики на 2024 год. По данным министерства энергетики Абхазии, услуги коммерческого перетока из России были оплачены только до 10 декабря.