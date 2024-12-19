В КНДР назвали «очень эффективным» союз с Россией против Запада. На войне с Украиной, по данным журналистов, погибли и получили ранения сотни северокорейских солдат

Взаимодействие Северной Кореи и России «очень эффективно» для «сдерживания расширения злобных сил» Запада. С таким заявлением выступил представитель МИД КНДР, комментируя заявление стран «Большой семерки» из-за военного наращивания сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

«Истерия враждебных сил в отношении корейско-российских отношений свидетельствует, что укрепленное взаимодействие между независимыми суверенными государствами очень эффективно для обеспечения паритета сил, необходимых для сдерживания расширения США и Западом злобных сил, для защиты глобального мира и безопасности», — говорится в заявлении, которое привело Центральное телеграфное агентство Кореи (цитата по ТАСС).

В КНДР также обвинили США и страны Запада в затягивании российско-украинской войны и дестабилизации ситуации с безопасностью в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Россию, по данным США, Южной Кореи и Украины, в октябре прибыли от 10 до 12 тысяч северокорейских военных. Их привлекли к участию в войне на стороне России, подразделения КНДР задействовали в Курской области.

Украина, Пентагон и Белый дом также сообщали, что северокорейские военные понесли потери в первых боях в Курской области. По данным Associated Press, в Курской области погибли или получили ранения несколько сотен военных КНДР. Reuters со ссылкой на представителя Южной Кореи сообщил, что в Курской области были убиты не менее 100 солдат Северной Кореи, и еще около 1000 военнослужащих были ранены.

Ни Россия, ни КНДР официально не сообщали о том, что северокорейские военные воюют в Украине. Как отмечает Reuters, в своем заявлении об «эффективном» сотрудничестве с РФ Северная Корея также не упоминает о потерях среди своих военных.

Что происходит на фронте

ВС РФ «полуокружают» Покровск, угрожая взломать оборону всего Донбасса. А в Курской области в атаку пошел (вероятно) спецназ армии КНДР Карта боев на 19 декабря

Что происходит на фронте

ВС РФ «полуокружают» Покровск, угрожая взломать оборону всего Донбасса. А в Курской области в атаку пошел (вероятно) спецназ армии КНДР Карта боев на 19 декабря