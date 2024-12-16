Пентагон подтвердил гибель северокорейских военных в боях в Курской области

Северокорейские военные впервые вступили в бой вместе с российскими войсками в Курской области и понесли потери, заявил представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

«Мы считаем, что северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях в Курске. У нас есть данные, что они понесли потери — как убитыми, так и ранеными», — сказал Патрик Райдер на брифинге.

Он также заявил, что у него нет подробностей о числе погибших, но добавил, что северокорейские войска вступили в бой на прошлой неделе.

О боях в Курской области с участием северокорейских войск, прибывших в Россию, заявил также президент Украины Владимир Зеленский, которому об этом доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «По предварительным данным, россияне пытаются скрыть потери северокорейцев. Силы обороны Украины и наша разведка выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений, к которым привлечены еще и корейцы. К сожалению, приходится обороняться еще и от них, хотя никакой причины нет, чтобы еще и корейцы гибли в этой войне», — сказал Зеленский.

Об отправке северокорейских военных в России разведка Южной Кореи начала сообщать в середине октября. В конце месяца генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что северокорейские солдаты, переброшенные в Россию, были направлены в Курскую область на помощь российским военным. Владимир Путин напрямую участие северокорейских солдат в войне не подтверждал, но на вопрос о спутниковых снимках, которые показывают присутствие военных КНДР, ответил, что «снимки — вещь серьезная» и если они есть, «значит они что-то отражают».

В начале ноября Владимир Зеленский заявил, что северокорейские войска понесли первые потери. По его словам, в Курской области было размещено 11 тысяч северокорейских солдат, и часть из них уже участвовала в боях против ВСУ. Позже участие северокорейских военных в боях в Курской области вместе с российскими войсками также подтвердил Пентагон.

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