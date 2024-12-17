В Украине задержали военных, которые собирали для российской разведки данные об истребителях F-16

В Днепропетровской области задержали группу украинских военных по подозрению в том, что они работали на разведку Минобороны России и собирали данные об истребителях F-16, сообщил Офис генерального прокурора Украины.

По версии следствия, один из задержанных — «пророссийски настроенный» военнослужащий ВСУ — согласился сотрудничать с представителем российской военной разведки. Как утверждается, он собирал и передавал данные о дислокации подразделений и военной техники ВСУ, местонахождении органов власти и органов военного управления для нанесения по ним ударов.

«Приоритетной задачей от врага было установление мест размещения личного состава и военной техники украинской армии, в том числе базирования самолетов F-16», — заявили в Офисе генпрокурора Украины.

По данным ведомства, подозреваемый «втемную» привлек к работе на российскую разведку еще троих знакомых военнослужащих ВСУ, сообщив им, что сотрудничает с украинскими спецслужбами.

Военных в зависимости от роли каждого обвинили в госизмене, а также в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ (часть 2 статьи 111, часть 2 статьи 114-2 УК Украины).

В свою очередь СБУ сообщила, что разоблачила «крупнейшую сеть агентов России», которые в том числе пытались обнаружить местонахождение секретных военных аэродромов, где могли базироваться самолеты F-16.

«По результатам спецоперации разоблачены 12 российских агентов и их информаторов. Часть из них — дезертиры, самовольно покинувшие подразделения ВСУ, а когда скрывались от правосудия, были завербованы российской спецслужбой», — говорится в сообщении ведомства. Как утверждается, руководитель сети находился в Днепропетровской области и привлек к сотрудничеству с РФ сообщников из Запорожской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей.

Украина получила первые истребители F-16 от Дании и Нидерландов в августе 2024 года. Тогда же стало известно, что один из F-16 потерян, а управлявший им опытный пилот Алексей Месь с позывным «Мунфиш» погиб. В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Дания передала вторую партию самолетов.

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