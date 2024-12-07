Зеленский сообщил, что Украина получила из Дании вторую партию истребителей F-16

Дания передала ВСУ вторую партию истребителей F-16, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Самолеты, добавил он, уже находятся в Украине.

«Самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру», — написал Зеленский в телеграм-канале, отметив лидерство Дании в передаче истребителей и призвав других союзников последовать ее примеру.

Всего, как напоминают украинские СМИ, Дания собиралась передать Украине 19 истребителей F-16.

О поступлении первой партии этих истребителей от Дании и Нидерландов власти Украины сообщили в августе 2024 года. В том же месяце стало известно, что один из F-16 потерян, а управлявший им опытный пилот Алексей Месь с позывным «Мунфиш» погиб.

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