Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов стал почетным профессором университета в Курске. Его бойцов обвиняли в том, что они не оказали сопротивления при прорыве ВСУ в Курскую область

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов получил звание почетного профессора Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) в Курске, сообщается на сайте вуза.

«Хочу поздравить Апти Ароновича с присвоением ему очередного звания генерал-лейтенанта, которое произошло после нашей первой встречи. Я очень рад, что он любезно согласился принять предложение стать почетным профессором нашего университета. Для нас это большая честь», — заявил ректор Сергей Емельянов во время внеочередного заседания ученого совета вуза, где командиру «Ахмата» присвоили звание.

Емельянов также вручил Алаудинову «обязательные атрибуты торжественной церемонии»: мантию, шапочку-конфедератку и аттестат профессора.

В сообщении ЮЗГУ говорится, что в 2013 году Алаудинов защитил в МГУ имени Ломоносова диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук. В ЮЗГУ он сообщил, что планирует защищать докторскую диссертацию.

После начала наступления ВСУ в Курской области в августе Апти Алаудинов стал одним из основных комментаторов этой операции среди российских военных. Он не раз заверял, что войска РФ контролируют ситуацию в Курской области, а операция ВСУ в регионе не удалась. При этом украинские военные до сих пор находятся на территории области.

В первые дни украинского наступления бойцов «Ахмата», которые должны были защищать границу Курской области, обвиняли в том, что они не оказали сопротивления ВСУ. Алаудинов отвечал, что ВСУ прошли мимо чеченских бойцов. Также он говорил, что не будет вызволять добровольно сдавшихся в плен чеченцев, потому что они «не заслуживают жизни».

Кто такой Апти Алаудинов

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов чаще всех комментирует украинское наступление в Курской области Его подразделение называют «тикток-войсками». Оно должно было охранять границу, которую перешли ВСУ

Кто такой Апти Алаудинов

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов чаще всех комментирует украинское наступление в Курской области Его подразделение называют «тикток-войсками». Оно должно было охранять границу, которую перешли ВСУ