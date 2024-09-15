Командир «Ахмата» заявил, что не будет вызволять добровольно сдавшихся в плен чеченцев, потому что они «не заслуживают жизни»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что чеченские военные, которые добровольно сдались в плен ВСУ, «не заслуживают жизни».

В своем телеграм-канале он рассказал, что к нему обращаются родственники чеченцев, взятых в плен украинскими военными, с просьбой помочь в освобождении их близких. По его словам, он «пришел в ярость», увидев съемку военнопленных из Чечни, на которой те просят сотрудников украинских спецслужб связаться с Алаудиновым, который якобы знает, «как их обменять».

Командир «Ахмата» сказал, что готов способствовать возвращению других пленных, но не чеченцев, для которых попасть в плен — «самый большой позор». Алаудинов утверждает, что готов делать исключение только для тяжело раненых и контуженных военнослужащих.

«Я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни. Потому что меня удивляет, как вы собираетесь после того, как вы подняли лапы и сдались как девочки в плен, как вы собираетесь вообще жить, как вы будете смотреть в глаза своим домашним», — сказал Алаудинов в адрес чеченских военнопленных.

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