«Агентство»: мать Владимира Кара-Мурзы госпитализировали с признаками отравления

Елена Гордон, мать российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, госпитализирована в берлинскую клинику «Шарите» с симптомами, похожими на результат отравления, рассказали «Агентству» двое коллег политика.

В свою очередь полиция Берлина сообщила, что расследует предполагаемое покушение на убийство женщины, которая была госпитализирована в «Шарите». Имя пострадавшей ведомство не назвало.

«Женщина сообщила медицинскому персоналу клиники, что она подозревает, что ее отравили», — говорится в сообщении. По данным полиции, пострадавшую перевели в изолятор «Шарите», где у нее взяли анализы крови на все виды токсических веществ.

По данным издания, первичный тест на химические отравляющие агенты дал отрицательный результат. Гордон в последнее время живет в Берлине, пишет «Агентство».

Владимир Кара-Мурза пережил два отравления в мае 2015 года и феврале 2017 года. Расследование Bellingcat и The Insider показало, что за покушениями стояла группа сотрудников ФСБ, которая, предположительно, также организовала отравление политика Алексея Навального.

Кара-Мурза обращался в Следственный комитет с просьбой завести уголовное дело по статье о покушении на убийство, но этого не произошло. Суд в Москве признал законным отказ СК расследовать отравления политика.

В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о «государственной измене», а также об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и о распространении «фейков» про российскую армию. Кара-Мурза не признал вину.

Кара-Мурза был освобожден в августе 2024-го в рамках обмена между Россией и странами Запада. РФ передала Германии и США 16 политзаключенных, получив взамен восемь россиян, обвиненных или осужденных в западных странах за шпионаж, сотрудничество с российскими спецслужбами и киберпреступления.

Расследование Bellingcat и The Insider об отравлениях Кара-Мурзы

Bellingcat и The Insider: сотрудники ФСБ, отравившие Навального, причастны к двум отравлениям Владимира Кара-Мурзы

Расследование Bellingcat и The Insider об отравлениях Кара-Мурзы

Bellingcat и The Insider: сотрудники ФСБ, отравившие Навального, причастны к двум отравлениям Владимира Кара-Мурзы