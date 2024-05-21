Мосгорсуд признал законным отказ СК расследовать два отравления Владимира Кара‑Мурзы

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы на бездействие главного следственного управления Следственного комитета России по заявлениям о двух покушениях на его убийство, сообщает «Медиазона».

Апелляцию на решение Замоскворецкого суда Москвы подала адвокат Кара-Мурзы Мария Эйсмонт. В ходе заседания она подчеркнула, что, согласно решению Хамовнического суда от 2021 года, заявление политика о преступлении в следственный отдел по Хамовникам не поступало и проверка по нему не проводилась. В то же время в решении Замоскворецкого суда от 2024 года, признавшего отказ в возбуждении дела законным, утверждалось, что по заявлению Кара-Мурзы была проведена проверка. «Таким образом мы сейчас имеем в деле два взаимоисключащих судебных решения», — пояснила Эйсмонт.

Сам Кара-Мурза, участвовавший в заседании по видеоконференцсвязи, подчеркнул, что в постановлении Замоскворецкого суда содержится «прямая, документально доказуемая ложь». Политик просил Мосгорсуд отменить постановление суда и признать незаконным бездействие СК, а также обязать сотрудников ведомста «хотя бы соблюдать процедуры».

«Ваша честь, я не наивный человек. Я почти 25 лет в российской политике и все эти годы нахожусь в оппозиции нынешнему режиму. Я отнюдь не удивлен тем, что покушения на убийства оппозиционных политиков расследовать никто не будет. Это касается и покушений на жизнь и Бориса Немцова, и Алексея Навального, и всех преступлений такого рода. Но должен признаться, что меня все же слегка удивило, что главное следственное управление даже не сделало вид, что собирается что-либо расследовать», — сказал Кара-Мурза.

Как пишет SotaVision, во время заседания прокурор настаивал, что нарушений в ходе расследований и проверок допущено не было. В итоге Мосгорсуд оставил решение Замоскворецкого суда без изменений и отклонил апелляционную жалобу.

Владимир Кара-Мурза пережил два отравления в мае 2015 года и феврале 2017 года. Расследование Bellingcat и The Insider показало, что за покушениями стояла группа сотрудников ФСБ, которая, предположительно, организовала отравление Алексея Навального.

Кара-Мурза обращался в Следственный комитет с просьбой завести уголовное дело по статье о покушении на убийство, но этого не произошло. После выхода расследования он подал еще одно заявление, а позднее обратился в суд в связи с бездействием ведомства.

В апреле 2023 года Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав виновным по статье о государственной измене, сотрудничестве с «нежелательной» организацией и распространении «фейков» об армии.

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