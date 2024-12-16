Олег Дерипаска подал второй за неделю иск к Марии Певчих. В нем также фигурируют журналисты Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Миллиардер Олег Дерипаска подал в Таганский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к главе международного Фонда борьбы с коррупцией (ACF) Марии Певчих. На карточку дела обратила внимание «Медиазона».

Помимо Певчих, ответчиками по иску выступают глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова и журналисты Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Что стало поводом для иска и какие требования предъявляет бизнесмен, неизвестно.

12 декабря стало известно, что Дерипаска подал аналогичный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Певчих в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. В нем ответчиком указана компания Google.

В марте 2023 года Дерипаска подавал к Певчих иск о защите чести и достоинства. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена и потребовал от Певчих опровергнуть информацию об участии Дерипаски в залоговых аукционах, которая, по мнению бизнесмена, была ложной и порочила его репутацию. Годом ранее Зеленоградский районный суд Москвы удовлетворил иск Дерипаски к политику Алексею Навальному, его соратникам Георгию Албурову и Марии Певчих и трем СМИ из-за расследования про связи бизнесмена с главой МИД Сергеем Лавровым. Суд потребовал удалить расследование.