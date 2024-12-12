Олег Дерипаска подал в суд на Марию Певчих и Google

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к главе международного Фонда борьбы с коррупцией (ACF) Марии Певчих. Иск поступил в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края, на него обратила внимание «Медиазона».

Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Помимо Певчих, ответчиком указана компания Google.

Что стало поводом для иска, неизвестно.

«Третий раз на меня подает в суд олигарх Дерипаска. Очень навязчивый», — написала Певчих в своем телеграм-канале.

В марте 2023 года Дерипаска уже подавал к Певчих иск о защите чести и достоинства. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена и потребовал от Певчих опровергнуть информацию об участии Дерипаски в залоговых аукционах, которая, по мнению бизнесмена, была ложной и порочила его репутацию. Годом ранее Зеленоградский районный суд Москвы удовлетворил иск Дерипаски к политику Алексею Навальному, его соратникам Георгию Албурову и Марии Певчих и трем СМИ из-за расследования про связи бизнесмена с главой МИД Сергеем Лавровым. Суд потребовал удалить расследование.

Читайте также

Помните статью «Важных историй» о близкой знакомой Лаврова? Сторонники Навального продолжили расследование: она не имеет отношения к МИДу, но летала с ним в командировки А ее дочь называла виллу Дерипаски на Сардинии «вторым домом»

Читайте также

Помните статью «Важных историй» о близкой знакомой Лаврова? Сторонники Навального продолжили расследование: она не имеет отношения к МИДу, но летала с ним в командировки А ее дочь называла виллу Дерипаски на Сардинии «вторым домом»