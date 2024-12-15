Трамп выбрал Ричарда Гренелла посланником по особым поручениям. Он автор одного из вариантов мирного плана по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что выбрал бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла на должность посланника главы государства по особым поручениям. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social в ночь на 15 декабря.

По словам Трампа, Ричард Гренелл «будет работать в самых горячих точках мира, включая Венесуэлу и Северную Корею». Он отметил, что посланник будет «бороться за мир посредством силы».

По данным Reuters, ранее Дональд Трамп рассматривал Ричарда Гренелла на должность специального посланника по российско-украинской войне, но в итоге предложил назначить на этот пост бывшего секретаря Совета по национальной безопасности Кита Келлога.

Ричард Гренелл — автор одного из планов по российско-украинской войне, которые рассматривает Дональд Трамп. Два других плана разработали претендент на пост спецпосланника по Украине и России Кит Келлог и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники.

58-летний Гренелл работал послом США в Германии в 2018-2020 годах, а также исполнял обязанности директора Национальной разведки США с февраля по май 2020 года.

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