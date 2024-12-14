Украина дважды откладывала подписание соглашения о добыче полезных ископаемых с администрацией Байдена, рассчитывая дождаться Трампа

Украина отложила подписание соглашения о сотрудничестве в сфере добычи и переработки полезных ископаемых с администрацией Джо Байдена в надежде, что избранный новым президентом Дональд Трамп сможет после прихода к власти считать эту заслугу своей, пишет The New York Times.

По словам чиновников с обеих сторон, украинские власти уже дважды откладывали подписание соглашения. Они называют это сигналом того, что Киев ждет вступления Трампа в должность, чтобы представить эту важную для США сделку как победу его администрации.

В процессе налаживания контактов с Трампом украинские чиновники и бизнесмены апеллируют к его бизнес-подходу, заявляя, что Украина богата природными ресурсами, которые могли бы поддержать промышленность США.

NYT напоминает, что в Украине находятся месторождения 20 важнейших минералов, в числе которых кобальт и графит, с запасами, оцениваемыми до 11,5 триллионов долларов. Кроме того, в Украине около трети европейских запасов лития — ключевого материала для перезаряжаемых батарей, который может представлять интерес для бизнеса основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.

Кроме того, как пишет NYT, в рамках усилий по «наведению мостов» украинские чиновники также организовали встречу Трампа, Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже 7 декабря перед церемонией открытия собора Парижской богоматери после реставрации. Сначала украинцы обратились за помощью к офису Макрона, а затем команда Зеленского много часов добиралась из Киева в Париж на поезде и самолете без гарантии встречи.

По данным NYT, встреча была подтверждена как раз перед тем, как Трамп вошел в Елисейский дворец для переговоров с Макроном. Менее чем через час к ним присоединился и Зеленский.

По данным Reuters, Макрон, Зеленский и Трамп общались без советников в течение 35 минут. Источники рассказали, что Макрон и Зеленский в ходе встречи были «на одной волне», но старались «не загнать Трампа в угол», а избранный президент США вел себя «дружелюбно, уважительно и открыто» и много слушал. В частности, Макрон и Зеленский говорили Трампу, что «Путин в 2024 году уже не тот, что в 2017 году», когда избранный президент США общался с российским лидером во время своего первого президентского срока.

После встречи в Париже Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Приведя цифры потерь с обеих сторон в своем посте, Трамп написал, что Зеленский хотел бы заключить сделку с Россией, чтобы «прекратить это безумие». В Кремле ответили, что Россия «открыта для переговоров», но для этого Владимир Зеленский должен отменить действующий в Украине запрет на любые контакты с российским руководством.

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