Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту страны Юн Сок Елю в связи с его попыткой ввести военное положение, сообщают агентства Yonhap и Reuters.

По данным Yonhap, за импичмент проголосовали 204 депутата, против — 85. Еще трое депутатов воздержались, восемь бюллетеней признаны недействительными. Для объявления импичмента необходимо 200 голосов.

Согласно Конституции, полномочия главы государства временно будет исполнять премьер-министр Хан Док Су.

В случае импичмента Юн Сок Ель потеряет полномочия, но останется на своем посту до решения Конституционного суда, отмечает Reuters. Если суд отстранит президента, выборы должны состояться в течение 60 дней.

Вечером 3 декабря Юн Сок Ель ввел в стране чрезвычайное положение, пояснив это необходимостью «искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы» и призвал оппозиционные партии «немедленно прекратить возмутительные действия, которые парализуют работу страны». Парламент на срочном заседании проголосовал за отмену чрезвычайного положения, это решение одобрило и правительство, и спустя примерно шесть часов чрезвычайное положение было отменено.

Первая попытка объявить импичмент президенту состоялась 7 декабря, но тогда парламент не смог провести голосование. Для объявления импичмента нужна поддержка 200 депутатов из 300, но 105 из 108 депутатов от правящей партии покинули зал заседаний и не проголосовали. Представители оппозиции объявили, что не оставят попыток привлечь президента к ответственности. Сам Юн Сок Ель заявил, что не уйдет в отставку и будет «бороться до конца».

Против Юн Сок Еля расследуется дело о мятеже из-за введения чрезвычайного положения в стране. Кроме того, президента обвиняют в госизмене и злоупотреблении властью. Полиция не исключает его допроса. 9 декабря ему запретили выезжать из страны.

как президент вводил военное положение в южной корее

Президент Южной Кореи ввел в стране военное положение. Депутаты забаррикадировались в парламенте — и проголосовали против этого решения

как президент вводил военное положение в южной корее

Президент Южной Кореи ввел в стране военное положение. Депутаты забаррикадировались в парламенте — и проголосовали против этого решения