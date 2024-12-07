Парламент Южной Кореи не смог проголосовать по импичменту президента

Парламент Южной Кореи не смог провести голосование по импичменту президента Юн Сок Ёля, сообщает Reuters.

Для объявления импичмента нужно было, чтобы его поддержали 200 депутатов из 300. Однако 105 из 108 депутатов от правящей партии покинули зал заседаний и не проголосовали.

Представители оппозиции объявили, что не оставят попыток привлечь Юн Сок Ёля к ответственности за то, что он объявил военное положение в стране.

Во время заседания у парламента собрались несколько тысяч демонстрантов, требовавших объявить импичмент президенту и арестовать его. Они, как писала «Русская служба Би-би-си», провожали покидавших заседание депутатов от правящей партии возмущенными криками.

Процедура импичмента была начата после того, как Юн Сок Ёль 3 декабря объявил о введении в стране военного положения. Спустя несколько часов после этого парламент проголосовал за отмену военного положения, а правительство одобрило его отмену.

Оппозиция призывала Юн Сок Ёля подать в отставку до голосования по импичменту, но президент Южной Кореи отказался. 7 декабря он выступил с обращением к нации, в котором заявил, что «искренне сожалеет» и «просит прощения» у жителей страны за решение ввести военное положение.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения вечером 3 декабря. Военное положение в стране было объявлено впервые с 1989 года.

Свое решение он объяснил необходимостью «искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы». В конце ноября оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи, имеющая большинство в парламенте, отклонила предложение правительства по бюджету и решила объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.

Решение Юн Сок Ёля объявить военное положение, в числе прочего, вызвало негативную реакцию на международных финансовых рынках и, как указывает оппозиция, нанесло, помимо прочего, ущерб экономике.