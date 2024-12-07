Президент Южной Кореи обратился к нации и извинился за введение военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 7 декабря выступил к обращением к нации и заявил, что «искренне сожалеет» и «просит прощения» у жителей страны за решение ввести военное положение, сообщает Reuters.

Юн Сок Ёль подчеркнул, что «не уйдет от юридической и политической ответственности», связанной с этим решением. Президент Южной Кореи также пообещал, что не будет предпринимать дальнейших попыток ввести военное положение.

Обращение Юн Сок Ёля стало первым публичным выступлением президента Южной Кореи с 3 декабря, когда он объявил о введении военного положения в стране.

Юн Сок Ёль обратился к нации за несколько часов до рассмотрения вопроса о его импичменте парламентом Южной Кореи. Политические оппоненты президента Южной Кореи призывали его подать в отставку, не дожидаясь голосования.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения вечером 3 декабря. Военное положение в стране было объявлено впервые с 1989 года.

Свое решение он объяснил необходимостью «искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы». В конце ноября оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи, имеющая большинство в парламенте, отклонила предложение правительства по бюджету и решила объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.

Спустя несколько часов после заявления Юн Сок Ёля парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, отмену также одобрило правительство. На следующий день оппозиция запустила в парламенте процедуру импичмента президента.

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