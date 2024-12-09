Президенту Южной Кореи Юн Сок Елю запретили выезжать из страны

Министерство юстиции Южной Кореи сообщило, что президенту Юн Сок Елю запрещен выезд из страны, передает агентство «Ренхап»

Заявку в министерство подало управление по расследованию коррупции Южной Кореи, писало Associated Press. Главный прокурор управления О Дон Ун на парламентских слушаниях заявил, что поручил следователям добиваться запрета на выезд президента в связи с недавним введением чрезвычайного положения.

В полиции Южной Кореи также заявили, что рассматривают вопрос о введении запрета на поездки президента — в связи с расследованием дела о мятеже из-за введения чрезвычайного положения в стране. Кроме того, Юн Сок Еля обвиняют в госизмене и злоупотреблении властью. Полиция не исключает его допроса.

Вечером 3 декабря Юн Сок Ель ввел в стране чрезвычайное положение, пояснив это необходимостью «искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы» и призвал оппозиционные партии «немедленно прекратить возмутительные действия, которые парализуют работу страны». Парламент на срочном заседании проголосовал за отмену чрезвычайного положения, это решение одобрило и правительство, и спустя примерно шесть часов чрезвычайное положение было отменено.

На следующий день министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен взял на себя ответственность за введение чрезвычайного положения и ушел в отставку. 8 декабря он был арестован. Сам Юн Сок Ель в обращении к нации 7 декабря заявил, что «искренне сожалеет» и «просит прощения» у жителей страны за свое решение ввести чрезвычайное положение.

Оппозиция запустила процедуру импичмена в отношении Юн Сок Еля, однако парламент Южной Кореи не смог провести голосование — 105 из 108 депутатов от правящей партии покинули зал заседаний, и нужного числа депутатов, чтобы поддержать объявление импичмента, не набралось. Представители оппозиции объявили, что не оставят попыток привлечь президента к ответственности.

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