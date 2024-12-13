Минэкономразвития запретило российским операторам продавать туры в Абхазию до тех пор, пока там продолжаются протесты бизнеса против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, рассказал в интервью «Газете.ру» вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

«Пока абхазы сопротивляются утверждению тех норм, которые привели к отставке их президента, поэтому с абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода республики», — заявил Мурадян.

По словам Мурадяна, когда в Абхазии начались протесты, Минэкономразвития выпустило запрет на продажу туров, и в 2024 году «вряд ли стоит ждать» его отмены. Самостоятельно покупать билеты и оплачивать проживание туристам при этом никто не запрещает, добавил Мурадян.

Вице-президент АТОР отмечает, что Абхазия популярна как «ультрабюджетное» направление. По его мнению, отмены запрета можно ожидать после выборов президента и «некой стабилизации» в Абхазии. Однако из-за закрытия продаж туров, как он считает, может возникнуть переизбыток туристов в Краснодарском крае, что приведет к дефициту мест и росту цен на отдых.

В середине ноября, когда парламент частично признанной Абхазии собирался рассмотреть проект инвестиционного соглашения между республикой и Россией, в Сухуми начались протесты. Представители местного бизнеса выступили против этого решения, пояснив, что намереваются защитить национальные интересы Абхазии, а также ее природные ресурсы и богатства, которые президент страны Аслан Бжания «пытался узурпировать ради личной выгоды». Соглашение подразумевало, что компании из России смогут заниматься в Абхазии инвестиционными проектами.

Протестующие захватили правительственные здания, власти пошли на переговоры, и в итоге 19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране». Исполняющим обязанности главы республики стал вице-президент Бадра Гунба. Также власти пообещали отозвать из парламента проект инвестиционного соглашения. 3 декабря парламент Абхазии проголосовал против инвестиционного соглашения с Россией.

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