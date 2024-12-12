Суд в Москве приговорил двух украинских военных к 14 и 15 годам колонии за вторжение в Курскую область

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил двух военнослужащих Вооруженных сил Украины Виталия Панченко и Ивана Дмитракова к 14 и 15 годам лишения свободы, признав их виновными в совершении теракта (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ) в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

СК утверждает, что Панченко и Дмитраков служили в 61-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. По версии следствия, 7 августа 2024 года они вместе с другими военнослужащими незаконно пересекли российскую границу и «неоднократно открывали огонь на поражение, как по российским военнослужащим, так и по мирному населению».

В Следственном комитете также утверждают, что военные, применяя физическую силу и угрожая оружием, поместили трех граждан России против их воли в кузов грузового автомобиля, после чего их вывезли на территорию Украины.

Следствие также обвинило Панченко и других украинских военных в краже продуктов питания из магазине в Судже. ТАСС уточняет, что речь идет о магазине «Пятерочка», которому был нанесен ущерб в размере шести миллионов рублей.

В середине октября Панченко и Дмитракова отправили в СИЗО.

Суд приговорил Панченко к 15 годам лишения свободы, Дмитракова — 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области в начале августа 2024 года. К концу ноября, как утверждал источник Reuters в Генштабе ВСУ, Украина потеряла около 40% территории в Курской области, занятой в ходе наступления. По информации BBC News, подразделения ВСУ в Курской области получили приказ удержать максимум территории до инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года.

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