CBS News: Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию в январе, сообщил 11 декабря CBS News со ссылкой на источники.

По их словам, Трамп пригласил китайского лидера в начале ноября, вскоре после своей победы на выборах президента США. Неясно, принял ли Си Цзиньпин приглашение. Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Команда Дональда Трампа обсуждает возможность пригласить на инаугурацию других мировых лидеров, отмечает CBS News. Над приглашением «раздумывает» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который 9 декабря встречался с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, рассказал один из источников.

«Мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом, потому что они знают, что он скоро вернется к власти и благодаря американской силе восстановит мир во всем мире», — заявила Кэролайн Ливитт, которую Трамп выбрал пресс-секретарем Белого дома.

На инаугурации президентов США обычно приглашают послов и других дипломатов. По данным Государственного департамента США, которые приводит CBS News, с 1874 года ни один иностранный лидер не участвовал в церемонии инаугурации.

Дональд Трамп во время своего первого президентского срока вел торговую войну с Китаем. После избрания на новый срок Трамп заявил, что готов ввести 10-процентные пошлины на весь китайский импорт. Представители КНР, комментируя угрозы Трампа, заявили, что ни США, ни Китай не выиграют от торговой войны. На фоне угроз Пекин запретил экспортировать в США ряд товаров двойного назначения.

После победы на выборах президента США Дональд Трамп провел несколько встреч с мировыми лидерами. В частности, в своей резиденции Мар-а-Лаго он встречался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Аргентины Хавьером Милеем. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон стал первым мировым лидером, который принял Трампа за границей после его победы на выборах. Макрон организовал трехстороннюю встречу с участием Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

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