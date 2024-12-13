CBS News: Си Цзиньпин отклонил приглашение на инаугурацию Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, сообщил 12 декабря CBS News со ссылкой на источники, знакомые с планами китайского лидера.

Как ожидается, в церемонии, которая пройдет 20 января 2025 года, будут участвовать посол Китая и его жена, что считается стандартной практикой. К ним могут присоединиться и другие официальные лица Китая, но не Си Цзиньпин.

Приглашение председателя КНР, переданное не по дипломатическим каналам, «застало врасплох», как Пекин, так и союзников США, отмечает CBS News:

Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу и остро осознающие динамику в американо-китайских отношениях, остались в недоумении относительно намерений Трампа.

Посольство Китая в Вашингтоне отказалось от комментариев. Команда Трампа не ответила на просьбу журналистов о комментарии.

Ранее CBS сообщил, что Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию вскоре после того, как победил на президентских выборах в США в начале ноября. По данным источников, команда Трампа также обсуждает приглашение других мировых лидеров, в частности, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ни Китай, ни Белый дом, как и команда Трампа, официально не говорили о приглашении Си Цзиньпина на инаугурацию.

Иностранные лидеры, по данным Госдепа США, не участвовали в инаугурациях американских президентов с 1874 года. Обычно в церемониях участвуют дипломаты.

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