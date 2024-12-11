Ставропольский суд назначил сроки до девяти лет колонии семерым обвиняемым по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Александровский районный суд Ставропольского края приговорил к срокам от восьми до девяти лет колонии общего режима семерых фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.

Как сообщает краевая прокуратура, по делу осуждены Жанмирза Алиев, Али Амирханов, Алимурат Бабатов, Запир Батырбеков, Рамазан Карнаев, Исмаил Салмаханов и Махач Тучуев. Их признали виновными в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК) и неисполнении требований транспортной безопасности (часть 3 статьи 263.1 УК). Один фигурант — Жанмирза Алиев — также обвинен и признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК).

Ранее в августе суд Армавира Краснодарского края вынес первый приговор по этому делу — пятеро обвиняемых в погромах в аэропорту Махачкалы получили сроки от шести до девяти лет колонии общего режима.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года. Тогда несколько сотен жителей Дагестана ворвались на территорию аэропорта, чтобы встретить рейс из Тель-Авива и отыскать «беженцев из Израиля». В ходе беспорядков, по данным следствия, было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 миллиона рублей, 23 сотрудника полиции получили ранения. Десятки участников погромов были задержаны. Организацию беспорядков следствие возложило на телеграм-канал «Утро Дагестана», который якобы администрируется с территории Украины «предателями и бандеровцами» и был запущен бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.

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