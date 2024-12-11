Московский суд заочно арестовал активистку Евгению Чирикову по делу о «фейках» про армию

Коптевский суд Москвы постановил заочно арестовать главу проекта о гражданском активизме Activatica и бывшую защитницу Химкинского леса Евгению Чирикову, сообщает РИА Новости.

Следствие подавало ходатайство об аресте активистки в рамках уголовного дела о «фейках» про армию РФ (часть 1 статьи 207.3 УК). По версии обвинения, Чирикова опубликовала видео, в котором «содержится ложь о действиях российской армии против мирного населения Украины». По этому обвинению ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

В ноябре в рамках следственных действий силовики проводили обыски в Москве у родителей Чириковой, которые проходят свидетелями по делу. Сама Чирикова не живет в России с 2015 года. Она объявлена в международный розыск.

В апреле 2024 года управление ФСБ по республике Коми возбудило уголовное дело о создании «террористического сообщества» и финансировании «террористической деятельности» против Евгении Чириковой, шахматиста Гарри Каспарова, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова и бывшего исполнительного директора российского движения «Солидарность» Ивана Тютрина.

Кроме того, по данным РИА Новости, Чирикову обвиняют в «публичном оправдании терроризма» из-за интервью, в котором она поддержала легион «Свобода России», воюющий на стороне ВСУ. Как утверждает российское госагентство, уголовное наказание по всем делам, возбужденным против Чириковой в России, может превысить 20 лет.