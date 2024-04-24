Гарри Каспарова и Геннадия Гудкова обвинили в создании «террористического сообщества». Суд в Коми заочно арестовал их

Сыктывкарский городской суд заочно арестовал российского шахматиста Гарри Каспарова и бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова по обвинению в создании «террористического сообщества», финансировании «террористической деятельности» и публичных призывах к терроризму.

Вместе с ними обвинения также заочно предъявлены активистке Евгении Чириковой и бывшему исполнительному директору российского движения «Солидарность» Ивану Тютрину. Всем четверым вменяют статьи 205.1, 205.2 и 205.4. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Коми, уточняется в пресс-релизе суда.

Фабула обвинения и подробности в сообщении не раскрываются. Также не уточняется, по какой причине дело возбуждено управлением ФСБ по Коми.

В декабре 2023 года депутат Госдумы от Екатеринбурга Андрей Альшевских опубликовал полученный им ответ от МВД, в котором сообщалось, что в отношении Каспарова проведена проверка, и в его действиях «усмотрены признаки преступления» по статье о деятельности «нежелательной» организации (статья 284.1 УК). Следственный комитет о возбуждении дела против Каспарова официально не сообщал.

В марте 2024 года Каспарова внесли в перечень «террористов и экстремистов», который ведет Росфинмониторинг. У его фамилии стоит звездочка, означающая возбужденное против него по «террористической» статье уголовное дело. Гудкова, Тютрина и Чирикова внесли в этот перечень еще раньше.

В 2016 году Каспаров, живущий в Литве, вместе с Тютриным основал «Форум свободной России». С начала полномасштабной войны организация проводит антивоенные конференции, на которые приглашает разнообразных представителей российской оппозиции.

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