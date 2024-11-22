К родителям активистки Евгении Чириковой пришли с обыском

В Москве силовики пришли с обыском к родителям главы проекта о гражданском активизме Activatica и бывшей защитнице Химкинского леса Евгении Чириковой. Об этом говорится на сайте проекта.

Обыск начался в 06:30 утра. По информации проекта, связи с родителями Чириковой сейчас нет.

«По словам адвоката, они проходят свидетелями по делам о „фейках об армии“ и „терроризме“», — говорится в сообщении.

В апреле 2024 года Сыктывкарский городской суд Коми заочно арестовал Евгению Чирикову по уголовному делу о «террористическом сообществе». По этому делу также арестовали шахматиста и оппозиционера Гарри Каспарова, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова и Ивана Тютрина, который вместе с Каспаровым был сооснователем оппозиционного «Форума свободной России». Чирикову обвиняют в участии в «террористическом сообществе», организации финансирования терроризма и оправдании терроризма.

Следственный комитет также сообщал, что против Чириковой возбуждено уголовное дело о «фейках» про российскую армию.

Евгения Чирикова не живет в России с 2015 года.